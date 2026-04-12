Algjörlega hneykslaðir á uppákomu síðasta sumar – „Hvers lagt ákvörðun var þetta?“

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.
Menn voru sammála um að Evrópumeistarar PSG væru líklegir í Meistaradeildinni á leiktíðinni, en liðið er 2-0 yfir í einvíginu gegn Liverpool eftir fyrri leikinn í 8-liða úrslitum.
„Eina sem maður setur spurningamerki við er markvarðastaðan hjá þeim. Þessi Rússi með þetta tagl, hann gæti kostað þá þennan titil,“ sagði Kristján og á þar við Matvey Safonov.
Það vakti mikla athygli í sumar þegar PSG vildi losa sig við Guanluigi Donnarumma, sem endaði hjá Manchester City. Félagið keypti Lucas Chevalier frá Lille í staðinn, en hann er á bekknum.
„Hvers lagt ákvörðun var þetta í sumar, að losa Donnarumma?“ spurði Helgi.
„Ein sú galnasta. Það sést nú best á því að markmaðurinn sem var sóttur er bara á bekknum,“ sagði Kristján.
