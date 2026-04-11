Þarf mikið að gerast svo hann hætti í sumar

Fabian Hurzeler segir að það þurfi „mikið til“ að fá sig til að yfirgefa Brighton & Hove Albion þrátt fyrir orðróm um áhuga frá Bayer Leverkusen.
Hurzeler hefur verið nefndur sem mögulegur arftaki Kasper Hjulmand ef breytingar verða hjá þýska félaginu. Þrátt fyrir það segir hinn 33 ára þjálfari sig vera mjög ánægðan hjá Brighton.
„Ég finn sterka tengingu við félagið, sérstaklega stuðningsmennina. Við höfum byggt hana upp í gegnum súrt og sætt og viljum enda tímabilið vel,“ sagði hann.
Hann lagði áherslu á að hann líti á verkefnið hjá Brighton sem langtímaverkefni. „Ég er mjög sáttur hér og grunnurinn er sterkur. Við getum byggt eitthvað stórt,“ bætti hann við.
Brighton heldur áfram baráttu sinni um Evrópusæti um helgina.