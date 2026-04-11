Stór breyting fyrir Meistaradeildina – Nike að taka við af Adidas

Hinn frægi „stjörnubolti“ Meistaradeildarinnar er á leið í breytingar eftir að adidas missir hlutverk sitt sem opinber boltaleverand keppninnar.
Adidas hefur séð um boltann frá árinu 2000 og kynnti þá til sögunnar hinn einkennandi hönnun með stjörnum sem speglar merki UEFA og Meistaradeildarinnar.
Boltinn, sem er þekktur sem „adidas Finale“, hefur í gegnum árin orðið eitt helsta tákn keppninnar og fær nýtt útlit fyrir hvert tímabil, auk sérstakrar hönnunar fyrir úrslitaleikinn.
Nú er hins vegar útlit fyrir að Nike taki við sem nýr birgir eftir 25 ára samstarf Adidas við UEFA. Samkvæmt heimildum eru viðræður milli Nike og UEFA langt komnar.
Breytingin þýðir að eitt þekktasta tákn evrópskrar knattspyrnu gæti tekið á sig nýja mynd á næstu árum.