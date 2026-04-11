Sjáðu atvikið í Fossvoginum í gær sem margir eru brjálaðir yfir

Víkingur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í Fossvoginum í opnunarleik Bestu deildar karla í gær. Heimamenn vildu víti í restina þegar boltinn fór í hönd Ásgeirs Helga í liði Breiðabliks.
„Ég set stórt spurningamerki við höndina hérna í lokin. Ég fékk að kíkja á þetta uppi á skrifstofu og hann er klárlega með höndina úti og það er mjög dýrkeypt að það hafi ekki fallið með okkur,“ sagði Sölvi Geir Ottersen, þjálfari Víkings, við 433.is um atvikið eftir leik.
Leikurinn var í beinni á Sýn Sport og hefur myndband af atvikinu verið birt á Vísi. Var þetta víti? Dæmi hver fyrir sig.