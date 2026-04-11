Sér ekki eftir neinu en tekur á sig ábyrgð – „Þetta var bara tímabil í lífinu þar sem hlutirnir breytast“

Alejandro Garnacho hefur opnað sig um erfiðan tíma sinn hjá Manchester United.
Kantmaðurinn rifjaði upp síðustu mánuði sína hjá félaginu þar sem hann missti sæti sitt í byrjunarliðinu. „Ég var ekki að spila eins og áður og fór að sitja meira á bekknum. Það er ekki slæmt, ég var bara 20 ára, en í hausnum á mér átti ég að spila alla leiki,“ sagði Garnacho.
Hann viðurkenndi einnig að hann beri sjálfur hluta af ábyrgðinni. „Kannski er þetta líka á mér, ég byrjaði að gera nokkra ranga hluti,“ bætti hann við.
Þrátt fyrir það segist hann ekki hafa neitt neikvætt að segja um Manchester United. „Ég hef ekkert slæmt að segja um félagið eða liðsfélagana. Þetta var bara tímabil í lífinu þar sem hlutirnir breytast,“ sagði hann.
Garnacho segir að hann sjái ekki eftir neinu og horfi fram á veginn.