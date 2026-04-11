Segist ekki vera töframaður en fagnar fleiri æfingum

Liam Rosenior, stjóri Chelsea, segir mikilvægt að fá tíma til að vinna með liðið eftir þétt leikjaprógramm.
Rosenior bendir á að þetta sé í fyrsta sinn síðan hann tók við liðinu sem hann hafi fengið tvo æfingadaga í röð. „Það er ekki hægt að breyta öllu á stuttum tíma. Enginn töframaður getur látið lið spila nákvæmlega eins og hann vill strax,“ sagði hann.
Hann tók við liðinu um miðjan vetur og hefur þurft að vinna undir miklu álagi. „Þegar þjálfari kemur inn í janúar fær hann um 20 leiki á tíu vikum. Þú ert að kynnast leikmönnum og meta hópinn á sama tíma og þú spilar stöðugt,“ útskýrði hann.
Rosenior segir að hann hafi skýra sýn á hvernig hann vilji að liðið spili, en viðurkennir að það taki tíma að innleiða hana. Hann leggur þó áherslu á að langtímauppbygging megi ekki koma niður á skammtímaárangri.