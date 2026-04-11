Liverpool bætir kantmanni Brighton við óskalista sinn

Liverpool hefur bætt Yankuba Minteh hjá Brighton & Hove Albion á lista yfir mögulega arftaka Mohamed Salah.
Salah hefur staðfest að hann yfirgefi félagið í lok tímabilsins og Liverpool er því farið að skoða valkosti á hægri kantinum. Minteh er sagður vera einn af þeim leikmönnum sem koma til greina.
Brighton keypti hann frá Newcastle United árið 2024 fyrir um 33 milljónir punda og vill nú fá allt að tvöfalt þá upphæð.
Stjóri Liverpool, Arne Slot, þekkir Minteh vel eftir að hafa þjálfað hann hjá Feyenoord.
Aðrir leikmenn sem Liverpool er sagt skoða eru Yan Diomande, Francisco Conceição og Bazoumana Toure.
Félagið er því að undirbúa mikilvægar breytingar á sóknarlínunni fyrir næsta tímabil.