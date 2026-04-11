Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Segist ekki vera töframaður en fagnar fleiri æfingum

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Liverpool bætir kantmanni Brighton við óskalista sinn

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 11. apríl 2026 10:00

Yankuba Minteh Getty Images

Liverpool hefur bætt Yankuba Minteh hjá Brighton & Hove Albion á lista yfir mögulega arftaka Mohamed Salah.

Salah hefur staðfest að hann yfirgefi félagið í lok tímabilsins og Liverpool er því farið að skoða valkosti á hægri kantinum. Minteh er sagður vera einn af þeim leikmönnum sem koma til greina.

Brighton keypti hann frá Newcastle United árið 2024 fyrir um 33 milljónir punda og vill nú fá allt að tvöfalt þá upphæð.

Stjóri Liverpool, Arne Slot, þekkir Minteh vel eftir að hafa þjálfað hann hjá Feyenoord.

Aðrir leikmenn sem Liverpool er sagt skoða eru Yan Diomande, Francisco Conceição og Bazoumana Toure.

Félagið er því að undirbúa mikilvægar breytingar á sóknarlínunni fyrir næsta tímabil.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Höskuldur eftir jafntefli í Víkinni – „Það var súrt að fá þetta svona“

Höskuldur eftir jafntefli í Víkinni – „Það var súrt að fá þetta svona“
Segist ekki vera betri en forverar sínir þó gengið hafi verið hörmulegt
Emery vill kaupa hann í sumar
Eiður Smári segir lygilega sögu af heimsfrægum manni – „Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það“
Þrjú ensk stórlið vilja varnarmann sem má fara í sumar
Enzo og umboðsmaðurinn biðjast afsökunar
Héldu brúðkaup en giftu sig ekki – Hún vildi ekki fórna þeim miklu fjármunum sem hún á
Bruno fer yfir þá hluti sem Carrick hefur breytt
Jónas Guðni í stórt starf í Keflavík
Fréttirnar um Gylfa ekki réttar – Á að geta byrjað fyrir Víking í kvöld
Vonar að United eyði miklum fjármunum í leikmenn í sumar
Lést þegar hann fór út að hlaupa að morgni
