Kristján Óli lét knattspyrnumann heyra það eftir leik – „Sagði honum að hætta þessu bulli“

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.
Tómas Orri í liði FH fékk Davíð Þór Viðarsson-verðlaunin fyrir að vera mesti Tuðari Bestu deildarinnar á kynningarfundi hennar á dögunum.
„Hann fékk þau verðskuldað. Hann þarf að fara að passa sig, hann er alltaf tuðandi. Hann fær spjöld trekk í trekk,“ sagði Kristján um málið.
Hann ræddi þessi mál við Tómas sjálfan eftir úrslitaleik Þungavigtarbikarsins milli FH og Stjörnunnar á dögunum, en Kristján og hans menn í Þungavigtinni halda utan um mótið.
„Það var nú bara í úrslitaleik Þungavigtarbikarsins sem hann tuðaði frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu og ég lét hann heyra það eftir leik, sagði honum að hætta þessu bulli.
Því hann er flottur leikmaður, getur hlaupið endalaust. Ef hann einbeitir sér meira að leiknum en dómaranum er þetta hörkuleikmaður. FH þarf á honum að halda því það er rosalegt hvað er búið að höggva í þetta lið,“ sagði Kristján.
