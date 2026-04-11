Kom annað hljóð í Kristján eftir ummæli Helga í beinni – „Ég er nú ekki sammála því“

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.
Meistaradeildin er í fullu fjöri og standa 8-liða úrslit yfir. Bayern Munchen, með Vincent Kompany í brúnni, vann fyrri leikinn við Real Madrid 1-2 og eru Tómas og Kristján á því að liðið sé líklegast til að sigra keppnina.
„Bayern-liðið er bara vél og Kompany er að stimpla sig inn sem efnilegasti þjálfari í heiminum í dag, það er bara þannig. Það er ekkert eðlilega gaman að horfa á þá,“ sagði Kristján.
Helgi tók undir þetta en þegar hann sagðist einnig hrifinn af því hvernig Kompany væri til fara á hliðarlínunni kom annað hljóð í Kristján.
„Ég er nú ekki sammála því, flottur strákur samt,“ sagði hann. „Það er frískandi að sjá menn fara ótroðnar slóðir í þessu,“ svaraði Helgi þá.
