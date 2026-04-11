Kallar eftir breyttu viðhorfi ef það á að selja lykilmenn í sumar

Knattspyrnustjórinn Eddie Howe segir að Newcastle United verði að stilla væntingar ef félagið neyðist til að selja lykilleikmenn í sumar.
Howe viðurkennir að fjárhagslegar aðstæður geti haft áhrif á ákvarðanir félagsins, þó hann vilji ekki staðfesta að sala sé óumflýjanleg.
„Ef það er raunveruleikinn, þá er það einfaldlega staðan. Ég hef aldrei átt í vandræðum með að vinna innan þeirra skilyrða sem félagið setur,“ sagði hann.
Hann lagði áherslu á að mikilvægt væri að væntingar innan og utan félagsins væru í samræmi við raunveruleikann. „Það er ekki hægt að hafa væntingar sem endurspegla ekki stöðuna. Allt þarf að vera í jafnvægi svo leikmenn geti spilað afslappað og án óþarfa pressu,“ bætti Howe við.
Þrátt fyrir mögulegar áskoranir er Howe bjartsýnn á framtíð félagsins. Hann segir þó að Newcastle þurfi að vera snjallt á félagaskiptamarkaðnum til að halda áfram að bæta sig.
„Langtímahorfur eru sterkar, en við þurfum að nýta fjármagnið vel og reyna að ná árangri umfram það sem fjárhagsramminn segir til um,“ sagði hann að lokum.