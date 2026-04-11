Laugardagur 11.apríl 2026

Hneykslaður á Spánverjanum – „Fyrir hvern er þetta gert?“

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Hneykslaður á Spánverjanum – „Fyrir hvern er þetta gert?"

Laugardaginn 11. apríl 2026 19:30

Kepa og frú.

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.

Arsenal komst aftur á sigurbraut með sigri á Sporting í fyrri leik liðanna í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í vikunni. Liðið hafði tapað tveimur leikjum í röð fyrir það, gegn Manchester City í úrslitaleik deildabikarsins og Southampton í 8-liða úrslitum bikarsins.

Í báðum þessum leikjum var varamarkvörðurinn Kepa Arrizabalaga í marki Arsenal og gerði hann til að mynda stór mistök sem leiddu til marks City í deildabikarnum.

„Er ekki hálf galið að hafa verið með Kepa í markinu í úrslitaleik deildabikarsins og í enska bikarnum gegn Southampton? Fyrir hvern er þetta gert, fyrir utan að friða einhvern 32 ára gamlan markmann sem mun aldrei berjast um byrjunarliðssæti eða neitt þarna?“ spurði Helgi í þættinum.

„Þetta er bara einhver leikþáttur, ég skil gremju Arsenal-stuðningsmanna,“ svaraði Tómas þá áður en Kristján tók til máls.

„Það er ótrúlegt að hann hafi gert þetta tvisvar, brennt barn forðast nú yfirleitt eldinn en ekki Arteta. Þetta er ótrúleg ákvörðun.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Hide picture