Gróusaga um að Maguire hafi lækkað í launum

Harry Maguire fékk ekki launalækkun þegar hann skrifaði undir nýjan samning við Manchester United, samkvæmt fréttamanninum Andy Mitten.
Mitten segir að félagið hafi þurft að bjóða varnarmanninum góð kjör til að halda honum á Old Trafford. Maguire hafi haft möguleika á að fara annað og jafnvel þénað meira, þar á meðal í Tyrklandi þar sem hann hefði getað komið á frjálsri sölu.
Einnig er sagt að hann hafi haft áhuga frá félögum í Bandaríkjunum og að minnsta kosti fjórum liðum á Ítalíu.
Þrátt fyrir það ákvað Maguire að vera áfram hjá Manchester United og skrifaði undir nýjan samning til ársins 2027.
Samningurinn undirstrikar mikilvægi hans fyrir liðið, en hann hefur verið fastamaður í vörninni og gegnt lykilhlutverki á tímabilinu.