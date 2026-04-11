Er Aron Einar eina von þeirra? – „Ég held að þeir liggi á bæn“

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.
Spá þjálfara, fyrirliða og formanna liða í deildinni var opinberuð á dögunum og þar var Þór spáð 12. sæti, en Kristján hafði einnig spáð þeim þar þó margir séu með þá aðeins ofar.
„Ég stend við það, sérstaklega miðað við hvernig þeir voru í þessum FH-leik, elsku Þórsararnir,“ sagði Kristján, en Þór steinlá fyrir FH í bikarnum.
„Ég held að þeir liggi á bæn um að týndi sonurinn, Aron Einar, komi heim. Þeir þurfa hann held ég í hjartað. Ég held að þar liggi von Þórsarar, annars gætu þeir orðið fallbyssufóður,“ sagði Kristján enn fremur. Aron leikur í Katar.