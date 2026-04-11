Er aðeins en 19 ára en er giftur og á von á sínu fyrsta barni

Endrick og eiginkona hans Gabriely Miranda hafa tilkynnt að þau eigi von á sínu fyrsta barni.
Parið greindi frá gleðitíðindunum á samfélagsmiðlum þar sem Miranda deildi myndbandi og myndum af þeim saman. Þar skrifaði hún meðal annars: „Nú erum við fimm,“ með vísan til þeirra tveggja og tveggja hunda þeirra.
Endrick, sem er aðeins 19 ára og leikur með Real Madrid, gekk í hjónaband með Miröndu árið 2024, skömmu eftir að þau kynntust.
Parið vakti áður athygli fyrir svokallaðan „sambandssamning“ þar sem þau settu sér reglur um sambandið.
Þau virðast þó nú horfa bjartsýn til framtíðar með fjölgun í fjölskyldunni.