Vonar að United eyði miklum fjármunum í leikmenn í sumar

Harry Maguire segir að Manchester United þurfi að eiga stórt sumar á félagaskiptamarkaðnum til að byggja á góðu gengi undanfarið.
Maguire hefur skrifað undir nýjan samning sem bindur hann við félagið til ársins 2027 og vill nú sjá frekari styrkingar í leikmannahópnum. United er í þriðja sæti deildarinnar og á góða möguleika á að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni á næsta tímabili.
„Ég vil alltaf vera hluti af liði sem getur barist um titla. Við keyptum góða leikmenn í fyrra og það skilaði sér,“ sagði Maguire.
Hann telur að félagið þurfi að halda áfram á sömu braut. „Þetta verður stórt sumar. Við verðum að kaupa vel inn og styrkja hópinn,“ bætti hann við.
Maguire benti einnig á að breidd hópsins skipti miklu máli, sérstaklega þar sem United mun líklega taka þátt í fleiri keppnum á næsta tímabili.
„Við þurfum stærri hóp til að takast á við álagið,“ sagði hann að lokum.