Þrjú ensk stórlið vilja varnarmann sem má fara í sumar

RB Leipzig og Castello Lukeba hafa komist að samkomulagi um að varnarmaðurinn yfirgefi félagið í sumar.
Lukeba, sem er 23 ára og landsliðsmaður Frakklands, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni í Þýskalandi og er talinn tilbúinn fyrir næsta skref á ferlinum.
Fjöldi stórliða fylgist nú grannt með stöðu hans, þar á meðal Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester United.
Öll félögin eru sögð meta möguleikann á að fá Lukeba til sín og gæti því skapast hörð samkeppni um undirskrift hans á félagaskiptamarkaðnum í sumar.
Ekki liggur fyrir hvert næsta skref hans verður, en ljóst er að eftirspurn eftir honum er mikil.