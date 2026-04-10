Telur dómara reyna allt til þess að Ronaldo verði meistari

Ivan Toney hefur gagnrýnt harðlega dómgæslu í sádi-arabísku deildinni eftir jafntefli Al-Ahli gegn Al-Fayha.
Leiknum lauk 1-1 en Toney, sem skoraði sitt 27. mark á tímabilinu, var afar ósáttur við ákvarðanir dómara og telur lið sitt hafa verið svipt vítaspyrnum. Hann sagði atvikin vera „augljós eins og dagurinn“ og að dómarinn hafi ekki brugðist rétt við.
Toney fullyrti einnig að þegar leikmenn reyndu að ræða við dómarann hafi þeim verið sagt að einbeita sér frekar að Meistaradeild Asíu. „Hvernig getur dómari sagt svona? Við erum að tala um leikinn sem er í gangi,“ sagði hann eftir leik.
Al-Ahli er nú í þriðja sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir Al-Nassr sem er í efsta sæti með leik til góða. Cristiano Ronaldo leikur með Al-Nassr og gaf Toney í skyn að dómgæslan hyglaði toppliðinu.
„Við vitum hverjir njóta góðs af þessu,“ sagði hann og brosti þegar hann var spurður nánar.
Toney ítrekaði gagnrýni sína á samfélagsmiðlum þar sem hann deildi myndböndum af þremur umdeildum atvikum og sagði ljóst að eitthvað væri verið að hafa áhrif á niðurstöður.
Ummælin hafa vakið mikla athygli og gætu skapað umræðu um trúverðugleika dómgæslu í deildinni.