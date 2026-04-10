Sögusagnir um agabann eftir að hann fór að sænga hjá dóttur yfirmanns

Real Betis hefur samkvæmt fréttum sett leikmann sinn Nelson Deossa tímabundið til hliðar vegna máls sem hefur vakið mikla athygli utan vallar.
Deossa, sem er 26 ára, hefur ekki komið við sögu í síðustu fjórum leikjum liðsins og hefur fjarvera hans ýtt undir sögusagnir um mögulegt samband hans við Daniela Sanchez. Hún er dóttir Joaquin, goðsagnar hjá Betis og núverandi stjórnarmanns félagsins.
Samkvæmt erlendum miðlum er talið að sambandið kunni að vera ástæðan fyrir því að Deossa hafi verið skilinn út undan liðinu.
Deossa virðist hafa brugðist við umræðunni á samfélagsmiðlum með dulúðlegum skilaboðum þar sem hann gaf í skyn að hann léti umræðuna ekki hafa áhrif á sig. Daniela hefur einnig tjáð sig óbeint og gagnrýnt fólk fyrir að skipta sér af einkalífi annarra.
Kólumbíumaðurinn gekk til liðs við Betis síðasta sumar frá Monterrey í Mexíkó og hefur verið að festa sig í sessi hjá félaginu. Hann lék síðast með liðinu í mars gegn Panathinaikos.
Málið hefur vakið mikla athygli á Spáni og er óljóst hvernig það mun þróast á næstu vikum.