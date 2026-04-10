Segist ekki vera betri en forverar sínir þó gengið hafi verið hörmulegt

Knattspyrnustjórinn Roberto De Zerbi segist ekki betri en forverar sínir hjá Tottenham, en hann stýrir liðinu í fyrsta sinn um helgina gegn Sunderland.
De Zerbi tekur við liði sem er í mikilli fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni og er aðeins stigi frá fallsæti þegar sjö leikir eru eftir.
Hann er þriðji stjóri Tottenham á tímabilinu, á eftir Thomas Frank og Igor Tudor.
„Ég er ekki betri en þeir, þeir eru mjög góðir þjálfarar. En ég vil reyna að koma mínu yfirbragði á liðið,“ sagði De Zerbi á blaðamannafundi.
Tottenham hefur ekki enn unnið leik í ensku úrvalsdeildinni á árinu og verkefni De Zerbi því verðugt.