Nánast öruggt að hann fari til Tottenham ef þeir falla ekki

Tottenham Hotspur er talið í bestu stöðu til að fá Andy Robertson frá Liverpool í sumar.
Samkvæmt Athletic er möguleg félagaskipti þó háð því að Tottenham haldi sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni. Ef liðið forðast fall gæti það aukið líkurnar verulega á samningi.
Robertson, sem er 32 ára, er þó enn fullkomlega einbeittur að verkefnum sínum hjá Liverpool og ekkert hefur verið endanlega ákveðið.
Einnig er sagt að fleiri félög í Evrópu fylgist með stöðu hans, en Tottenham er sem stendur talið leiðandi í kapphlaupinu um bakvörðinn.
Ef af verður myndi Robertson bæta mikla reynslu og gæði í lið Spurs, sem horfir til þess að styrkja hópinn fyrir næsta tímabil.