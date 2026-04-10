Föstudagur 10.apríl 2026

Vonar að United eyði miklum fjármunum í leikmenn í sumar

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Lést þegar hann fór út að hlaupa að morgni

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 10. apríl 2026 10:05

Magiera Getty Images

Pólskur knattspyrnuheimur er í sorg eftir að Jacek Magiera lést aðeins 49 ára að aldri.

Samkvæmt fréttum féll Magiera skyndilega niður á meðan hann var í morgunhlaupi og var fluttur á hernaðarsjúkrahús í Wroclaw, þar sem læknar gátu ekki bjargað lífi hans.

Magiera hafði starfað sem aðstoðarlandsliðsþjálfari Poland national team frá því í júlí á síðasta ári og var vel metinn innan pólskrar knattspyrnu.

Pólska knattspyrnusambandið staðfesti andlátið í yfirlýsingu á föstudagsmorgun. Þar kom fram djúp sorg yfir fráfallinu og voru fjölskyldu, vinum og aðstandendum sendar samúðarkveðjur.

„Við höfum með mikilli sorg og eftirsjá fengið þær fréttir að Jacek Magiera sé látinn,“ sagði í yfirlýsingunni, þar sem einnig var óskað eftir friði og næði fyrir aðstandendur á þessum erfiða tíma.

Forseti sambandsins, Cezary Kulesza, sendi einnig frá sér yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir áfalli. „Það er erfitt að finna orð yfir svona skyndilegt og óvænt tap,“ sagði hann.

Magiera átti farsælan feril sem þjálfari og verður hans sárt saknað.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Kristján Óli gat ekki haft eftir söngva fólks í Fossvoginum um sig – „Þetta var ekki fallegt“

Katla dvaldi á spítala í viku – „Þetta voru bólgur og sýking í nýra, ekki næs“

