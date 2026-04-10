Jónas Guðni í stórt starf í Keflavík

Keflavík hefur ráðið Jónas Guðna Sævarsson sem nýjan yfirmann fótboltamála hjá félaginu.
Jónas þekkir félagið vel en hann átti farsælan feril sem leikmaður Keflavíkur og er uppalinn hjá félaginu. Eftir að hann lagði skóna á hilluna hefur hann einnig gegnt ýmsum störfum innan félagsins, þar á meðal sem framkvæmdastjóri.
Í tilkynningu frá Keflavík er honum fagnað sérstaklega og bent á að reynsla hans og tengsl við félagið muni nýtast vel í starfinu. Þar er jafnframt lögð áhersla á mikilvægi þess að fá fólk með sterka tengingu við félagið til að leiða fótboltastarfið áfram.
Jónas tekur við starfinu af Luka Jagacic, sem lét af störfum í gær.
Keflavík er því að styrkja stjórnun í kringum fótboltann með ráðningu Jónasar og horfir til framtíðar með skýrari sýn á uppbyggingu liðsins.