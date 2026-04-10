Héldu brúðkaup en giftu sig ekki – Hún vildi ekki fórna þeim miklu fjármunum sem hún á

Breska sjónvarpsstjarnan Olivia Attwood hefur gefið í skyn mögulega ástæðu þess að hún gekk aldrei formlega í hjónaband með fyrrverandi kærasta sínum, Bradley Dack.
Parið, sem var lengi saman, hætti í janúar eftir að Attwood sakaði Dack um framhjáhald. Nýlega kom hins vegar í ljós að þrátt fyrir að brúðkaup þeirra hafi verið sýnt í sjónvarpi hafi þau aldrei verið löglega gift.
Málið hefur vakið mikla athygli, sérstaklega þar sem sjónvarpsstöðin ITV sýndi brúðkaupið og taldi það vera raunverulegt. Nú hefur Attwood sjálf gefið vísbendingar um ástæðuna með því að „líka við“ myndband á samfélagsmiðlum sem fjallaði um ákvörðun hennar.
Í myndbandinu var bent á að með því að skrifa ekki undir opinber hjónabandsgögn hefði hún í raun verndað eigur sínar og þurft ekki að gera kaupmála. Þar var jafnframt gefið í skyn að þetta hefði verið meðvituð ákvörðun.
Attwood, sem varð fræg eftir þátttöku í Love Island árið 2017, hefur byggt upp mikla velgengni síðan og er orðin mjög efnuð.
Málið hefur gert sambandsslit þeirra enn flóknari og heldur áfram að vekja mikla umræðu í breskum fjölmiðlum, sérstaklega í ljósi þess að hjónaband þeirra var aldrei formlega staðfest.