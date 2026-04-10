Enzo og umboðsmaðurinn biðjast afsökunar

Enzo Fernandez og umboðsmaður hans hafa beðist afsökunar á ummælum sem féllu á landsliðsferð með Argentínu og tengdust mögulegum félagaskiptum.
Miðjumaðurinn, sem leikur með Chelsea, hafði gefið í skyn áhuga á að ganga til liðs við Real Madrid, sem vakti mikla athygli og óánægju innan Chelsea.
Í kjölfarið hafa bæði leikmaðurinn og fulltrúar hans sent frá sér afsökunarbeiðni til félagsins þar sem þeir segjast sjá eftir ummælunum og vilja halda fókus á verkefni sín með Chelsea.
Fernandez hefur verið lykilmaður hjá liðinu síðan hann kom og vill félagið halda honum áfram sem mikilvægu púsli í uppbyggingu liðsins.
Málið hefur þó vakið umræður um framtíð hans, en afsökunarbeiðnin gæti hjálpað til.