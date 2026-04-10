Emery vill kaupa hann í sumar

Aston Villa hefur áhuga á að fá Crysencio Summerville frá West Ham í sumar. Football Insider segir frá.
Summerville, sem er 24 ára gamall kantmaður, hefur verið einn besti leikmaður West Ham á erfiðu tímabili þar sem liðið er í fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur skorað sjö mörk í 27 leikjum.
Unai Emery, stjóri Aston Villa, vill styrkja sóknarlínuna í sumar, en liðið vonast til að vera í Meistaradeildinni á næstu leiktíð.
Summerville er metinn á um 26 milljónir punda en verðmiðinn gæti lækkað ef West Ham fellur úr úrvalsdeildinni.