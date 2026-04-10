Eiður Smári segir lygilega sögu af heimsfrægum manni – „Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það“

Knattspyrnugoðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen sagði skemmtilega sögu af gömlum liðsfélaga í Chelsea í hlaðvarpsþættinum Dr. Football í dag.
Í umræðu um meiðsli leikmanna og að spila þrátt fyrir óþægindi rifjaði Eiður Smári upp sögu af Argentínumanninum Hernan Crespo, en þeir léku saman með Chelsea á sínum tíma.
„Hernan Crespo ákvað að hann gæti ekki spilað heimaleik á móti Arsenal af því hann hafði klippt nöglina á stóru tá aðeins of mikið,“ sagði Eiður.
Hann var gáttaður á þessu á sínum tíma, enda stór leikur, þrátt fyrir að hann viti að það sé vont að lenda í þessu.
„Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það. Ég fagnaði því þá vissi ég að ég myndi byrja leikinn,“ sagði Eiður og hló.
„Ég held að sársaukaþröskuldur manna sé bara mjög misjafn, þetta er svona eins og „man flu.“ Ofboðslega verða sumir veikir þegar þeir fá flensu. Aðrir bíta bara á jaxlinn.“