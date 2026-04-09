Telur sig vera einn besta varnarmann í heimi

Harry Maguire, varnarmaður Manchester United, hefur opnað sig um erfið tímabil á ferlinum og hvernig hann hafi tekist á við gagnrýni. Hann gerði nýjan samning við félagið í vikunni.
Maguire rifjaði upp þegar hann var harðlega gagnrýndur eftir landsleik með enska landsliðinu gegn Skotum árið 2023. Þar skoraði hann sjálfsmark eftir að hafa komið inn á sem varamaður.
Hann segir þetta hafa verið eitt erfiðasta tímabil ferilsins, en fékk mikinn stuðning frá fjölskyldu sinni. Móðir hans, Zoe, steig fram opinberlega og gagnrýndi umfjöllun og framkomu gagnvart honum. „Ég vildi ekki að hún gerði það, en hún sagði einfaldlega að hún ætlaði að gera það,“ sagði Maguire.
Hann viðurkennir að svona aðstæður hafi áhrif á fjölskylduna ekki síður en leikmanninn sjálfan. „Þau sjá hvað við erum að ganga í gegnum og hversu erfitt þetta getur verið,“ sagði hann.
Þrátt fyrir mótlætið segist Maguire hafa styrkst. „Ég myndi ekki breyta neinu. Þetta hefur gert mig sterkari og komið mér þangað sem ég er í dag,“ sagði hann.
Maguire telur sig enn vera meðal bestu varnarmanna heims. „Ég tel að ég hafi staðið mig vel flest tímabilin hjá United og geti enn haft mikil áhrif, bæði í vörn og sókn,“ bætti hann við.
Hann horfir því bjartsýnn fram á veginn þrátt fyrir gagnrýni.