Svona fengi England ellefu Evrópusæti á næstu leiktíð

Sú óvanalega staða gæti komið upp að enska úrvalsdeildin eigi ellefu fulltrúa í Evrópukeppnum á komandi leiktíð.
Það varð ljóst með sigri Arsenal á Sporting á þriðjudag að England fengi auka sæti í Meistaradeildina, það fimmta í ensku úrvalsdeildinni.
Þá fara tvö lið í Evrópudeildina og eitt í Sambandsdeildina, en það sem gæti flækt málið er ef ensk lið vinna Evrópukeppnir í vor án þess að vinna sér inn sæti í þeim í gegnum deildina samhliða.
Liverpool er til að mynda enn með í Meistaradeildinni, þó liðið sé í snúinni stöðu og 2-0 undir gegn Evrópumeisturum Paris Saint-Germain eftir fyrri leik liðanna í 8-liða úrslitum.
Liðið er jafnframt alls ekki öruggt með að hreppa eitt af fimm efstu sætum deildarinnar.
Það sama má segja um Nottingham Forest og Crystal Palace. Bæði lið eru enn með í Evrópu- og Sambandsdeildinni en eru aftur á móti í neðri hluta ensku úrvalsdeildarinnar.
Sigur í Evrópudeildinni veitir sæti í Meistaradeildinni og sigur í Sambandsdeildinni sæti í Evrópudeildinni.
Það verður að teljast ólíklegt að allt þetta gangi upp og England tryggi sér ellefu Evrópusæti, en mögulegt þó.