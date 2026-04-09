Skella svakalegum verðmiða fyrir sumarið – Telja að hann fari til Manchester

Nottingham Forest gerir ráð fyrir að Elliot Anderson fari til annaðhvort Manchester United eða Manchester City í sumar ef hann verður seldur.
Anderson, sem er 23 ára landsliðsmaður Englands, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni og er talinn eitt heitasta nafnið á markaðnum.
Forest vill þó fá háa upphæð fyrir miðjumanninn og er sagt krefjast á bilinu 100 til 120 milljóna punda fyrir hann.
Slíkt verð endurspeglar bæði hæfileika hans og möguleika, en einnig þann áhuga sem stærstu félög Englands hafa sýnt.
Ef samningar nást gæti Anderson orðið einn dýrasti leikmaður sumarsins, sérstaklega ef hann heldur áfram að spila vel með enska landsliðinu á komandi stórmóti.