Salah fær mikið hrós fyrir framkomu sína í gær eftir að Arne Slot vildi ekki spila honum

Mohamed Salah hefur fengið hrós fyrir fagmennsku sína þrátt fyrir að hafa setið á varamannabekknum þegar Liverpool tapaði 2-0 gegn Paris Saint-Germain í Meistaradeildinni.
Salah, sem er 33 ára, kom ekkert við sögu í leiknum og horfði á liðsfélaga sína tapa eftir mörk frá Désiré Doué og Khvicha Kvaratskhelia. Liverpool átti ekki eitt einasta skot á mark í leiknum og er því í erfiðri stöðu fyrir seinni leikinn.
"He'll be a little frustrated"
Steven Gerrard and Steve McManaman discuss how Mo Salah must be feeling after PSG defeat…
Þrátt fyrir vonbrigðin vakti Salah athygli fyrir viðbrögð sín eftir leik. Stuart Pearce hrósaði honum sérstaklega og benti á að hann hefði tekið fullan þátt í æfingum liðsins eftir leikinn.
„Ef einhvern tíma væri skiljanlegt að leikmaður sýndi óánægju, þá væri það í þessari stöðu hjá Salah. En hann var samt fremstur í hlaupunum og lagði hart að sér,“ sagði Pearce.
Einnig hefur Steven Gerrard hrósað honum.