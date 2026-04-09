Njósnarar Liverpool skoða Toure í hverri viku

Liverpool fylgist náið með kantmanninum g hjá Hoffenheim.
Toure, sem er 20 ára og kemur frá Fílabeinsströndinni, er talinn einn efnilegasti ungi leikmaðurinn í Þýskalandi og gæti orðið langtímalausn sem arftaki Mohamed Salah, sem mun yfirgefa Liverpool í lok tímabilsins.
Samkvæmt enskum miðlum hafa njósnarar Liverpool fylgst reglulega með leikjum Hoffenheim og jafnvel mætt vikulega til að fylgjast með frammistöðu hans. Hann er sagður kosta um 40 milljónir evra og er samningsbundinn til ársins 2029 án klásúlu.
Liverpool er þó ekki eina félagið sem hefur áhuga, en Aston Villa er einnig sagt fylgjast með þróun mála.
Toure hefur einnig staðið sig vel með landsliði Fílabeinsstrandarinnar og gæti verð hans hækkað enn frekar ef hann á gott Heimsmeistaramót í sumar.