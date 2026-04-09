Messi mætir Strákunum okkar á ný

KSÍ hefur staðfest að íslenska karlalandsliðið mæti Argentínu í vináttuleik á Jordan-Hare Stadium í Auburn, Alabama í Bandaríkjunum þriðjudaginn 9. júní.
Leikurinn verður síðasti leikur Argentínu í undirbúningi sínum fyrir HM 2026 þar sem liðið á titil að verja, en Argentína er þar í riðli með Alsír, Jórdaníu og Austurríki.
Þetta er aðeins í annað sinn sem A-landslið karla mætir Argentínu, en fyrsti leikur liðanna fór fram í lokakeppni HM 2018.
Þar skildu liðin jöfn, 1-1, og var það Alfreð Finnbogason sem skoraði mark Íslands í leiknum. Hannes Þór Halldórsson varði einnig vítaspyrnu Lionel Messi, eftirminnilega.
Áður en Ísland ferðast til Bandaríkjanna mætir liðið Japan á þjóðarleikvanginum í Tokýó í Japan 31. maí.