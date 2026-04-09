Liverpool staðfestir brottför Robertson

Andy Robertson mun yfirgefa Liverpool í sumar eftir níu ár hjá félaginu. Félagið staðfesti þetta fyrir skömmu.
Samningur vinstri bakvarðarins rennur út og hefur hann misst sæti sitt í byrjunarliðinu á tímabilinu.
Robertson hefur leikið 373 leiki fyrir Liverpool og átti stóran þátt í velgengni liðsins á síðustu árum, sem gerir hann að goðsögn í augum stuðningsmanna.
Hann var orðaður við Tottenham í janúar, en ákvað að klára tímabilið á Anfield áður en hann yfirgefur félagið.
We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.
He will do so as a Liverpool legend ❤️
— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026