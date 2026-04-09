Kristján Óli gat ekki haft eftir söngva fólks í Fossvoginum um sig – „Þetta var ekki fallegt“

Það var hitað upp fyrir opnunarleik Bestu deildarinnar annað kvöld milli Víkings og Breiðabliks í Íþróttavikunni.
Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru þar gestir Helga Fannars.
Þeir félagar rifjuðu upp hreinan úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn milli liðanna haustið 2024, þar sem Blikar unnu í Víkinni, þar sem leikurinn á morgun fer einmitt fram.
„Þeir (stuðningsmenn Víkings) sungu fallega til mín á úrslitaleiknum 2024. Við tókum titilinn það frábæra októberkvöld. Tómas man kannski ekki mikið frá því kvöldi,“ sagði Kristján.
„Ég er að reyna að gleyma því, þetta var skellur,“ sagði Tómas þá, enda tapaði Víkingur leiknum.
Þáttastjórnandi spurði Kristján þá hvort hann gæti haft það eftir sem var sungið um hann á leiknum.
„Nei, þetta var ekki fallegt,“ sagði hann einfaldlega.
„Við kannski endurvekjum það á morgun,“ sagði Tómas léttur að lokum.