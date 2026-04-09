Katla dvaldi á spítala í viku – „Þetta voru bólgur og sýking í nýra, ekki næs“

Katla Tryggvadóttir snýr aftur í landsliðið í komandi leikjum gegn Úkraínu og Englandi í undankeppni HM en hún glímdi við veikindi þegar liðið mætti Spáni og Englandi í síðasta glugga.
Leikirnir framundan eru afar mikilvægir, sér í lagi gegn Úkraínu þar sem liðin berjast um þriðja sæti riðilsins, sem gæti haft mikla þýðingu upp á framhaldið í umspil um sæti á HM.
„Við byrjum á Úkraínu og þurfum að sækja þrjú stig, þetta eru mjög mikilvægir leikir,“ sagði Katla á landsliðsæfingu á Þróttarvelli.
Veikindi Kötlu í síðasta mánuði voru ekkert grín.
„Ég er bara hress, alveg orðin góð. Þetta var vika á spítalanum en svo kom ég heim til Íslands í fimm daga og jafnaði mig. Þetta voru bólgur og sýking í nýra, ekki næs en ég er orðin góð.“
Katla gekk í raðir ítalska stórliðsins Fiorentina í sumar eftir að hafa slegið í gegn með Kristianstad í Svíþjóð.
„Lífið er gott þarna, mér líður vel í Flórens, topp, topp aðstaða. Ég fékk Hlín (Eiríksdóttur) til mín sem var mjög gott.“
