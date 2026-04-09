Fimmtudagur 09.apríl 2026

Svona fengi England ellefu Evrópusæti á næstu leiktíð

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Katla dvaldi á spítala í viku – „Þetta voru bólgur og sýking í nýra, ekki næs“

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 19:00

Katla Tryggvadóttir snýr aftur í landsliðið í komandi leikjum gegn Úkraínu og Englandi í undankeppni HM en hún glímdi við veikindi þegar liðið mætti Spáni og Englandi í síðasta glugga.

Leikirnir framundan eru afar mikilvægir, sér í lagi gegn Úkraínu þar sem liðin berjast um þriðja sæti riðilsins, sem gæti haft mikla þýðingu upp á framhaldið í umspil um sæti á HM.

„Við byrjum á Úkraínu og þurfum að sækja þrjú stig, þetta eru mjög mikilvægir leikir,“ sagði Katla á landsliðsæfingu á Þróttarvelli.

Veikindi Kötlu í síðasta mánuði voru ekkert grín.

„Ég er bara hress, alveg orðin góð. Þetta var vika á spítalanum en svo kom ég heim til Íslands í fimm daga og jafnaði mig. Þetta voru bólgur og sýking í nýra, ekki næs en ég er orðin góð.“

Katla gekk í raðir ítalska stórliðsins Fiorentina í sumar eftir að hafa slegið í gegn með Kristianstad í Svíþjóð.

„Lífið er gott þarna, mér líður vel í Flórens, topp, topp aðstaða. Ég fékk Hlín (Eiríksdóttur) til mín sem var mjög gott.“

Nánar er rætt við Kötlu í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

433Sport
Rétt í þessu
433Sport
Fyrir 26 mínútum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ensku liðin í flottum málum – Albert og félagar í brekku
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Kristján Óli gat ekki haft eftir söngva fólks í Fossvoginum um sig – „Þetta var ekki fallegt“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Hemmi Hreiðars bjartsýnn en raunsær – „Deildin er sterkari en nokkru sinni áður“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ætla ekki að borga verðið sem samið var um – Vilja lækka það hressilega
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Endurhleður Instagram-síðu Audda Blö stanslaust og liggur á bæn
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Liverpool staðfestir brottför Robertson

Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Björgvin Halldórsson er látinn
Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Mynd úr sendibílnum kollvarpaði frásögn morðingjans
Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Jói Kalli spenntur fyrir verkefninu í Hafnarfirði – „Erum ekki að velta okkur of mikið upp úr þessu“
CNN biðst afsökunar á ótímabærri minningargrein um lifandi leikara
Arsenal skoðar tvo varnarmenn fyrir sumarið
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Danir og Norðmenn minnast mikils örlagadags – „Aldrei aftur 9. apríl“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Skella svakalegum verðmiða fyrir sumarið – Telja að hann fari til Manchester
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Messi mætir Strákunum okkar á ný
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arsenal skoðar að selja hann en hann hefur ekki áhuga á því að fara
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Áfall í herbúðum Tottenham – Bakslag hjá Kudus sem gæti farið í aðgerð
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Njósnarar Liverpool skoða Toure í hverri viku
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Telur sig vera einn besta varnarmann í heimi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Áhugaverður bikardráttur: Stærsti leikurinn í Garðabæ – Heimir mætir FH
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Gylfi Þór meiddur og missir af leiknum gegn Blikum á morgun
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Ólafur með hasar á fundinum í gær – „Svía fíflið þitt, drullastu aftur heim til þín“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Alfreð styður við Alfred sem flestir vilja að verði rekinn úr starfi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Heldur áfram að birta myndir sem Instagram gæti tekið úr birtingu
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Stærstu félög Englands geta gleymt þessari hugmynd í sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Þarf ótrúlegt klúður til að United missi af Meistaradeildarsæti – Svona er staðan
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Bruno Fernandes talar fyrir því að United kaupi nafna sinn
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Handtekinn vegna tilraunar til ráns – Notuðu heimagerðan riffil
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Salah fær mikið hrós fyrir framkomu sína í gær eftir að Arne Slot vildi ekki spila honum
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Hafa verulegar áhyggjur eftir að hafa séð fæturnar á honum – Munurinn á þeim vekur mikla athygli
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Liverpool skoðar öflugan ítalskan varnarmann
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Fullyrt að hann fari fram á sölu frá Chelsea í sumar
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Tottenham vill kaupa markvörð City í sumar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf
433Sport
Í gær
Leikmenn United vilja að Carrick fái starfið
433Sport
Í gær
Arnar Gunnlaugs ómyrkur í máli eftir það sem hann horfði á í kvöld – „Skammarlegt frá A til Ö“
433Sport
Í gær

PSG tætti Liverpool í sig – Atletico sótti góðan sigur á Nývang
433Sport
Í gær

Lögreglumaður sendur í leyfi fyrir að áreita konu – Vekur athygli að hann fær að halda áfram í hinu starfinu sínu
433Sport
Í gær
Gerrard bendir á leikmann sem hann vill fá til Liverpool – Segist sakna Luis Diaz
433Sport
Í gær
Allt í klessu hjá Antony á Spáni
