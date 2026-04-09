Jói Kalli spenntur fyrir verkefninu í Hafnarfirði – „Erum ekki að velta okkur of mikið upp úr þessu“

Jóhannes Karl Guðjónsson er brattur fyrir komandi leiktíð í Bestu deild karla, en hún verður sú fyrsta hjá honum við stjórnvölinn hjá FH.
FH er spáð 9. sæti í spá fyrirliða, þjálfara og formanna liða í deildinni, sem opinberuð var á kynningarfundi hennar í gær.
„Þetta hefur verið sirka það svæði sem okkur hefur verið spáð á undanfarið en við erum ekki að velta okkur of mikið upp úr þessu. Við erum að spá í því sem við getum haft áhrif á og það er undirbúningur fyrir leik á móti ÍBV úti núna á sunnudag og við verðum klárir þá,“ segir Jóhannes við 433.is, en það er jafnframt fyrsti leikur liðanna í Bestu deildinni á leiktíðinni.
FH setti tóninn fyrir tímabilið með öruggum sigri á Þór í 32-liða úrslitum bikarsins um síðustu helgi.
„Það var gaman að fara norður um páskahelgina og ekki skemmdi fyrir að komast áfram í bikarnum. Nú siglum við til Eyja í leikinn á sunnudag. Þó það sé ferðalag er það vel undirbúið og við verðum klárir.“
FH hefur tekið töluverðum breytingum í vetur. Jóhannes tók við af Heimi Guðjónssyni og reynsluboltar hafa horfið á braut. Félagið hefur gefið út að það muni keyra á yngri mönnum.
„Við erum búnir að leggja hart að okkur í vetur og leikmenn æft vel. Við erum að mörgu leyti mjög fit og leikmenn hafa verið þokkalega lausir við meiðsli. Við komum vel undan undirbúningstímabilinu og markmiðið okkar er skýrt, það er að vera í efri hlutanum þegar deildinni er skipt upp
Við erum með frábæran leikmannahóp, mikið af ungum strákum og reynslu í bland líka. Það er mikið af leikmönnum sem eru tilbúnir að leggja mjög hart að sér alla daga. Það hefur gengið vel og mér finnst þetta virkilega skemmtilegt verkefni,“ segir Jóhannes og útilokar enn fremur ekki að bæta leikmönnum við leikmannahóp sinn á næstu vikum.
