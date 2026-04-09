Fimmtudagur 09.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool staðfestir brottför Robertson

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

433
433Sport

Jói Kalli spenntur fyrir verkefninu í Hafnarfirði – „Erum ekki að velta okkur of mikið upp úr þessu“

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jóhannes Karl Guðjónsson er brattur fyrir komandi leiktíð í Bestu deild karla, en hún verður sú fyrsta hjá honum við stjórnvölinn hjá FH.

FH er spáð 9. sæti í spá fyrirliða, þjálfara og formanna liða í deildinni, sem opinberuð var á kynningarfundi hennar í gær.

„Þetta hefur verið sirka það svæði sem okkur hefur verið spáð á undanfarið en við erum ekki að velta okkur of mikið upp úr þessu. Við erum að spá í því sem við getum haft áhrif á og það er undirbúningur fyrir leik á móti ÍBV úti núna á sunnudag og við verðum klárir þá,“ segir Jóhannes við 433.is, en það er jafnframt fyrsti leikur liðanna í Bestu deildinni á leiktíðinni.

FH setti tóninn fyrir tímabilið með öruggum sigri á Þór í 32-liða úrslitum bikarsins um síðustu helgi.

„Það var gaman að fara norður um páskahelgina og ekki skemmdi fyrir að komast áfram í bikarnum. Nú siglum við til Eyja í leikinn á sunnudag. Þó það sé ferðalag er það vel undirbúið og við verðum klárir.“

FH hefur tekið töluverðum breytingum í vetur. Jóhannes tók við af Heimi Guðjónssyni og reynsluboltar hafa horfið á braut. Félagið hefur gefið út að það muni keyra á yngri mönnum.

„Við erum búnir að leggja hart að okkur í vetur og leikmenn æft vel. Við erum að mörgu leyti mjög fit og leikmenn hafa verið þokkalega lausir við meiðsli. Við komum vel undan undirbúningstímabilinu og markmiðið okkar er skýrt, það er að vera í efri hlutanum þegar deildinni er skipt upp

Við erum með frábæran leikmannahóp, mikið af ungum strákum og reynslu í bland líka. Það er mikið af leikmönnum sem eru tilbúnir að leggja mjög hart að sér alla daga. Það hefur gengið vel og mér finnst þetta virkilega skemmtilegt verkefni,“ segir Jóhannes og útilokar enn fremur ekki að bæta leikmönnum við leikmannahóp sinn á næstu vikum.

Ítarlegra viðtal er í spilaranum hér ofar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Mest lesið

