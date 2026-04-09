Hemmi Hreiðars bjartsýnn en raunsær – „Deildin er sterkari en nokkru sinni áður“

„Við stefnum hærra, það er alveg öruggt. En spáin er svosem alveg eftir bókinni bara,“ segir Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, við 433.is um það að liðinu sé spáð 6. sæti í Bestu deild karla í sumar af þjálfurum, fyrirliðum og formönnum.
Hermann, sem tók við Val í vetur, segir jafnframt að spáin hafi ekki komið sér á óvart.
„Ekki ef þú tekur allt inn í myndina, leikmannakaup hjá öðrum liðum, leikmannakaup hjá okkur, úrslit í vetur, þá er þetta sirka eftir bókinni.“
Valsarar ætla sér þó að afsanna þessa spá og er Hermann spenntur fyrir sumrinu.
„Það er spennandi sumar framundan hjá Val. Við erum með unga leikmenn sem við höfum gríðarlega trú á. Það eru nokkrir að koma úr meiðslum og einhverjir eru meiddir. Við fáum nokkra ferska unga inn sem við höfum mikla trú á.
Valur er stór klúbbur og við vitum að það eru væntingar og kröfur. Fyrst og fremst förum við í hvern einasta fótboltaleik til að vinna hann. Svo sjáum við hvert það tekur okkur. En við þurfum að vera raunsæir líka, það eru önnur frábær lið í deildinni. Deildin er sterkari en nokkru sinni áður.“
Ítarlega er rætt við Hermann í spilaranum.