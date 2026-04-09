Handtekinn vegna tilraunar til ráns – Notuðu heimagerðan riffil

Fyrrum landsliðsmaður Ekvador, Christian Lara, hefur verið handtekinn eftir tilraun til vopnaðs ráns sem fór úrskeiðis í höfuðborginni Quito.
Lara, sem er 45 ára og lék með landsliði Ekvador á HM árið 2006, var einn af sex einstaklingum sem eru sagðir hafa komið að ránstilrauninni. Myndefni sem birt var í sjónvarpi sýnir dramatíska handtöku hans, þar sem vegfarendur réðust á hann áður en lögregla kom honum í skjól og setti hann í lögreglubíl.
Lögreglan hefur staðfest að fjórir grunaðir hafi verið handteknir í tengslum við málið. Myndir voru birtar af mönnunum, þar á meðal Lara, sem gengur undir viðurnefninu „Diablito“.
Atvikið átti sér stað við raftækjaverslun í hverfinu La Magdalena, þar sem hópurinn er sagður hafa ætlað að fremja rán. Samkvæmt lögreglu voru mennirnir vopnaðir og hófst skotbardagi þegar lögregla mætti á vettvang eftir neyðarkall.
Lögreglustjórinn Pablo Lastra sagði að skjót viðbrögð lögreglu hefðu komið í veg fyrir ránið. „Um það bil sex einstaklingar með skotvopn fóru inn í verslunina með það að markmiði að fremja rán, en okkur tókst að stöðva verknaðinn,“ sagði hann.
Lögreglan lagði einnig hald á þrjú vopn, þar á meðal heimagerðan riffil. Málið hefur vakið mikla athygli í heimalandi Lara, þar sem hann var áður þekktur sem knattspyrnumaður á alþjóðavettvangi.