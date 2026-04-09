Fimmtudagur 09.apríl 2026

Bruno Fernandes talar fyrir því að United kaupi nafna sinn

Handtekinn vegna tilraunar til ráns – Notuðu heimagerðan riffil

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 09:30

Fyrrum landsliðsmaður Ekvador, Christian Lara, hefur verið handtekinn eftir tilraun til vopnaðs ráns sem fór úrskeiðis í höfuðborginni Quito.

Lara, sem er 45 ára og lék með landsliði Ekvador á HM árið 2006, var einn af sex einstaklingum sem eru sagðir hafa komið að ránstilrauninni. Myndefni sem birt var í sjónvarpi sýnir dramatíska handtöku hans, þar sem vegfarendur réðust á hann áður en lögregla kom honum í skjól og setti hann í lögreglubíl.

Lögreglan hefur staðfest að fjórir grunaðir hafi verið handteknir í tengslum við málið. Myndir voru birtar af mönnunum, þar á meðal Lara, sem gengur undir viðurnefninu „Diablito“.

Atvikið átti sér stað við raftækjaverslun í hverfinu La Magdalena, þar sem hópurinn er sagður hafa ætlað að fremja rán. Samkvæmt lögreglu voru mennirnir vopnaðir og hófst skotbardagi þegar lögregla mætti á vettvang eftir neyðarkall.

Lögreglustjórinn Pablo Lastra sagði að skjót viðbrögð lögreglu hefðu komið í veg fyrir ránið. „Um það bil sex einstaklingar með skotvopn fóru inn í verslunina með það að markmiði að fremja rán, en okkur tókst að stöðva verknaðinn,“ sagði hann.

Lögreglan lagði einnig hald á þrjú vopn, þar á meðal heimagerðan riffil. Málið hefur vakið mikla athygli í heimalandi Lara, þar sem hann var áður þekktur sem knattspyrnumaður á alþjóðavettvangi.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Handtekinn vegna tilraunar til ráns – Notuðu heimagerðan riffil
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bruno Fernandes talar fyrir því að United kaupi nafna sinn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Salah fær mikið hrós fyrir framkomu sína í gær eftir að Arne Slot vildi ekki spila honum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Hafa verulegar áhyggjur eftir að hafa séð lappirnar á honum – Munurinn á þeim vekur mikla athygli
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Liverpool skoðar öflugan ítalskan varnarmann
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fullyrt að hann fari fram á sölu frá Chelsea í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Tottenham vill kaupa markvörð City í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf

Mest lesið

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Nýlegt

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Tottenham vill kaupa markvörð City í sumar
Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf
Leikmenn United vilja að Carrick fái starfið
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Arnar Gunnlaugs ómyrkur í máli eftir það sem hann horfði á í kvöld – „Skammarlegt frá A til Ö“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
PSG tætti Liverpool í sig – Atletico sótti góðan sigur á Nývang
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Lögreglumaður sendur í leyfi fyrir að áreita konu – Vekur athygli að hann fær að halda áfram í hinu starfinu sínu

Lögreglumaður sendur í leyfi fyrir að áreita konu – Vekur athygli að hann fær að halda áfram í hinu starfinu sínu
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Gerrard bendir á leikmann sem hann vill fá til Liverpool – Segist sakna Luis Diaz
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Allt í klessu hjá Antony á Spáni
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Kostulegt atvik í beinni útsendingu í gær – Minnti hann á orð hans frá því í fyrra

Kostulegt atvik í beinni útsendingu í gær – Minnti hann á orð hans frá því í fyrra
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Þetta eru tíu bestu leikmenn Bestu deildarinnar – Ballið byrjar eftir tvo daga

Þetta eru tíu bestu leikmenn Bestu deildarinnar – Ballið byrjar eftir tvo daga
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Fær ekki sína hundtryggu aðstoðarmenn með sér
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Segist hafa náð meiri árangri í lífinu eftir að hann lagði skóna á hilluna

Segist hafa náð meiri árangri í lífinu eftir að hann lagði skóna á hilluna
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Landsliðið kom saman í dag – Gríðarlega mikilvægur leikur á þriðjudag
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Guðrún ræðir opinskátt um tíðindin í vetur – „Ég var byrjuð að tapa gleðinni“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Arsenal til í að selja hann fjárhagsins vegna

Arsenal til í að selja hann fjárhagsins vegna
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Jónatan frá í nokkrar vikur – Hemmi ræddi einnig stöðuna á Patrick

Jónatan frá í nokkrar vikur – Hemmi ræddi einnig stöðuna á Patrick
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Óskar Hrafn í ítarlegu viðtali: „Það er voða erfitt að vera ósammála umræðu, þetta eru bara skoðanir manna“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Gísli Eyjólfs um Blika: „Þeir verða bara að eiga það við sig, ég mæti í Kópavoginn í öðrum leik og þar fá þeir að sjá mig“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

76 prósent íslenskra knattspyrnumanna kjósa Sjálfstæðisflokk eða Miðflokk – Mikil andstaða gagnvart ESB í sama hópi

76 prósent íslenskra knattspyrnumanna kjósa Sjálfstæðisflokk eða Miðflokk – Mikil andstaða gagnvart ESB í sama hópi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Þjálfarar og fyrirliðar Bestu deildarinnar á því að Víkingur verði meistari en nýliðarnir falli
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Arsenal gulltryggði fimmta sætið fyrir ensku úrvalsdeildina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Raya hlaðinn lofi – „Besti markvörður í heimi“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni

United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar

Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United
433Sport
Í gær

Scholes segir United að losa sig við þessa átta leikmenn – Einn þeirra var að gera nýjan samning

Scholes segir United að losa sig við þessa átta leikmenn – Einn þeirra var að gera nýjan samning
433Sport
Í gær
Segja að Chelsea sé að skoða að henda Garnacho burt í sumar
433Sport
Í gær
Til í að kaupa miðjumann sem United vill losna við
433Sport
Í gær

Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta

Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta
433Sport
Í gær

Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn

Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn
433Sport
Í gær
Tekur Amorim við af Mourinho í sumar?
433Sport
Í gær
Chelsea sagt skoða að eyða 60 milljónum punda í markvörð