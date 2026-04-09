Hafa verulegar áhyggjur eftir að hafa séð lappirnar á honum – Munurinn á þeim vekur mikla athygli

Stuðningsmenn hafa brugðist með undrun við líkamlegu ástandi James Maddison á meðan hann vinnur sig til baka eftir alvarleg meiðsli.
Maddison, sem leikur með Tottenham Hotspur, sleit krossband í hné á undirbúningstímabilinu í leik gegn Newcastle United í Seoul í Suður-Kóreu. Hann hefur því misst af öllu tímabilinu til þessa.
Á meðan á endurhæfingu stendur hefur hann birt efni á samfélagsmiðlum og YouTube, þar sem hann sýnir frá bataferlinu. Nýlegt myndband úr ræktinni hefur þó vakið mikla athygli, þar sem sjá má greinilegan mun á vöðvamassa í fótum hans.
Stuðningsmenn hafa bent á að hægri fótur hans, sem varð fyrir meiðslunum, sé mun rýrari en sá vinstri. Margir hafa lýst yfir áhyggjum og bent á hversu erfið slík meiðsli geta verið fyrir íþróttamenn.
Einn stuðningsmaður sagði að þetta sýndi vel hversu mikið líkaminn breytist eftir svona meiðsli, á meðan annar taldi að Maddison væri enn langt frá því að ná sínu besta formi.
Maddison hefur sjálfur viðurkennt að andlegi þátturinn hafi verið erfiður. Í viðtali fyrr á árinu sagði hann að hann hefði upplifað erfiða og einmana daga á meðan á bataferlinu stæði.
„Þetta var sárt og erfitt að sætta sig við, sérstaklega með stórt tímabil fram undan,“ sagði hann.
„En maður verður að halda áfram og vinna í endurhæfingunni.“
Þrátt fyrir erfiðleikana er Maddison staðráðinn í að snúa aftur sterkari en áður, þó líklegt sé að hann spili ekki aftur á þessu tímabili.