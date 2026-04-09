Er að skrifa undir nýjan samning

Ibrahima Konate er nálægt því að skrifa undir nýjan samning við Liverpool.
Samningur varnarmannsins rennur út í sumar, en viðræður ganga vel og félagið er bjartsýnt á að ná samkomulagi á næstunni.
Konate hefur verið lykilmaður hjá Liverpool síðan hann kom til félagsins og það hefði verið mikið áfall að missa hann frítt, þó svo hann sé vissulega ekki að eiga sitt besta tímabil eins og er.
Real Madrid hafði áhuga á honum, en hefur hætt við að elta kappann.
🚨 Liverpool are now closer to reaching full agreement with Ibrahima Konaté over new contract.
Negotiations are advancing well after Real Madrid talks stopped in November, with Liverpool now progressing.
Not done/sealed yet but #LFC confident.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026