Ensku liðin í flottum málum – Albert og félagar í brekku

Aston Villa er í flottum málum í 8-liða úrslitum Evrópudeildarinnar eftit 1-3 sigur á Bologna í fyrri leik liðanna í kvöld.
Ollie Watkins skoraði tvö marka Villa en Ezri Konsa eitt. Seinni leikur liðanna er í Birmingham eftir viku.
Nottingham Forest gerði þá gott 1-1 jafntefli á útivelli gegn Porto og loks vann Freiburg 3-0 sigur á Celta Vigo.
Í Sambandsdeildinni lék Albert Guðmundsson nær allan leikinn er Fiorentina steinlá 3-0 fyrir Crystal Palace og er því í snúinni stöðu fyrir seinni leikinn.
Rayo Vallecano, Mainz og Shakhtar eru einnig í flottum málum eftir fyrri leikina.