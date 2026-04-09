Arsenal skoðar tvo varnarmenn fyrir sumarið

Arsenal er að skoða möguleika á að styrkja vörnina fyrir næsta tímabil og hefur augastað á tveimur ungum spænskum varnarmönnum.
Annars vegar er það Victor Valdepenas, 19 ára leikmaður Real Madrid, og hins vegar Jacobo Ramon, 21 árs miðvörður hjá Como.
Báðir leikmenn eru taldir mjög efnilegir og passa vel inn í stefnu Arsenal um að byggja upp ungt og þróunarhæft lið.
Ramon hefur leikið með U21 árs landsliði Spánar á meðan Valdepenas er talinn einn af framtíðarmönnum Real Madrid.
Arsenal vill bæta breidd og gæði í varnarlínuna og gæti því látið til skarar skríða á félagaskiptamarkaðnum í sumar.