Áhugaverður bikardráttur: Stærsti leikurinn í Garðabæ – Heimir mætir FH

Leikið var í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla um páskahelgina, að einum leik undanskildum. Viðureign ríkjandi bikarmeistara Vestra og Leiknis var frestað en hún fer fram á Ísafirði næstkomandi laugardag.
Fótbolti.net segir frá drættinum.
Dregið var í 16-liða úrslitin í dag í höfuðstöðvum Knattspyrnusamband Íslands á Laugardalsvelli og ljóst er að spennandi einvígi eru fram undan.
Eftirfarandi viðureignir voru dregnar í 16-liða úrslitum:
Vestri/Leiknir – Grótta
Stjarnan – KR
ÍA – Grindavík
Afturelding – Njarðvík
Þróttur – Breiðablik
KA – Ægir
Fylkir – FH
HK – Víkingur
Leikirnir í 16-liða úrslitum fara fram dagana 13. og 14. maí og má búast við hörkuspennandi viðureignum þegar baráttan um bikarinn heldur áfram.