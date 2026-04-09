Áfall í herbúðum Tottenham – Bakslag hjá Kudus sem gæti farið í aðgerð

Mohammed Kudus hefur orðið fyrir bakslagi í meiðslum sem gæti reynst mikið áfall fyrir Tottenham Hotspur.
Kudus, sem er 25 ára, hefur verið frá keppni síðan í janúar vegna meiðsla í læri og aftanverðu læri. Vonast var til að hann myndi snúa aftur í þessum mánuði og hjálpa liðinu í baráttunni gegn falli, en það er nú í mikilli óvissu.
Nýjustu fréttir herma að vandamálið tengist aftur lærinu og jafnvel sé mögulegt að hann þurfi að fara í aðgerð. Leikmaðurinn er sagður vonsvikinn, enda gæti þetta haft áhrif bæði á tímabilið með Tottenham og þátttöku hans á heimsmeistaramótinu í sumar.
Nýr stjóri Spurs, Roberto De Zerbi, vonast til að meiðslin reynist ekki alvarleg þar sem liðið berst fyrir lífi sínu í deildinni.
Tottenham gæti verið komið í fallsæti áður en De Zerbi stýrir sínum fyrsta leik. Kudus gekk til liðs við félagið síðasta sumar og hefur skorað tvö mörk og lagt upp fimm á tímabilinu.