Ætla ekki að borga verðið sem samið var um – Vilja lækka það hressilega

Everton hyggst ekki virkja 50 milljóna punda kaupkvæði í samningi sínum um Jack Grealish frá Manchester City.
Grealish, sem er 30 ára, hefur verið á láni hjá Everton og notið vinsælda meðal stuðningsmanna. Þrátt fyrir það telur félagið verðið of hátt og vill frekar semja um lægri upphæð.
Everton er þó bjartsýnt á að hægt verði að ná nýju samkomulagi við Manchester City sem gerir kantmanninum kleift að halda áfram á Merseyside.
Laun Grealish gætu þó reynst áskorun í samningaviðræðum, en talið er að leikmaðurinn sjálfur hafi áhuga á að vera áfram hjá félaginu.