United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni

Manchester United er sagt undirbúa mikla endurnýjun á miðjunni í sumar og hefur augastað á tveimur leikmönnum.
Um er að ræða Mateus Fernandes hjá West Ham United og Amadou Onana hjá Aston Villa.
United mun missa Casemiro þegar samningur hans rennur út og einnig er óvissa um framtíð Manuel Ugarte, sem hefur verið orðaður við Juventus.
Þá hefur Elliot Anderson einnig verið nefndur sem kostur, en Manchester City er sagt vera fremst í röðinni um að fá hann frá Nottingham Forest.
Samkeppni er þó hörð um Fernandes, þar sem Liverpool hefur einnig sýnt honum áhuga.