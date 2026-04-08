Þetta eru tíu bestu leikmenn Bestu deildarinnar – Ballið byrjar eftir tvo daga

Besta deild karla fer af stað eftir tvo daga og er mikil eftirvænting fyrir mótinu, deildin fer af stað með látum þar sem Breiðablik heimsækir Víking.
Fátt virðist geta komið í veg fyrir að Víkingur verði meistari, liðið er með ógnarsterkan hóp og virðist eiga sigur vísan í deildinni.
Breiðablik og Víkingur hafa skipst á að vinna deildina síðustu ár en aldrei hefur liðunum tekist að vinna hanna tvisvar í röð á þessum árum, Víkingur gæti gert það í ár.
Margir öflugir leikmenn eru í deildinni en að mati 433.is eru þetta tíu bestu leikmenn Bestu deildarinnar.