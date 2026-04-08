Tekur Amorim við af Mourinho í sumar?

Ruben Amorim er sagður koma til greina sem næsti stjóri Benfica ef Jose Mourinho yfirgefur félagið í sumar.
Samkvæmt fréttum hefur umboðsmaður Mourinho, Jorge Mendes, ráðlagt honum að leita nýrra áskorana og yfirgefa Benfica.
Amorim, sem áður stýrði Manchester United sem aðalþjálfari, er talinn einn af heitustu kostunum til að taka við ef breytingar verða á stjórastólnum.
Óvissa ríkir því um framtíð Mourinho hjá Benfica, en ákvörðun gæti fallið á næstu mánuðum. Ef hann fer gæti Amorim snúið aftur til heimalands síns og tekið við einu stærsta félagi Portúgals.