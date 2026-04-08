Segja lífið leika við hann eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni – Á nóg af peningum og spilar mikið golf

Fyrrum enski knattspyrnumaðurinn Adam Johnson hefur vakið athygli á ný eftir að greint var frá því að hann hafi byggt upp líf sitt á ný eftir fangelsisvist fyrir kynferðisbrot gegn unglingi. Daily Mail fjallar ítarlega um líf hans í dag.
Johnson, sem áður lék með Manchester City, Sunderland og Middlesbrough, var eitt sinn meðal hæst launuðu kantmanna ensku úrvalsdeildarinnar. Ferill hans hrundi hins vegar árið 2016 þegar hann var dæmdur í fangelsi fyrir að hafa átt í óviðeigandi samskiptum og brotið gegn 15 ára stúlku.
Dómstólar komust að því að Johnson hefði haft samband við stúlkuna ítrekað, sent henni hundruð skilaboða og hitt hana ítrekað þrátt fyrir að vita aldur hennar. Málið vakti mikla reiði og varð til þess að hann missti feril sinn, tekjur og styrktarsamninga.
Johnson hlaut sex ára fangelsisdóm en var látinn laus árið 2019 eftir að hafa afplánað helming refsingarinnar. Eftir lausn hefur hann ekki snúið aftur í atvinnumennsku í knattspyrnu.
Samkvæmt nýlegum fréttum hefur hann endurbyggt líf sitt með fyrrverandi sambýliskonu sinni, Stacey Flounders, sem hafði yfirgefið hann á meðan á réttarhöldunum stóð. Þau hafa síðan tekið saman á ný og búa nú með börnum sínum í norðausturhluta Englands.
Johnson lifir nú tiltölulega rólegu lífi utan sviðsljóssins, þar sem hann eyðir tíma með fjölskyldu sinni og stundar meðal annars golf. Hann er þó enn skráður á lista yfir kynferðisbrotamenn í Bretlandi.
Þrátt fyrir að hafa náð ákveðnu jafnvægi í einkalífi hefur fortíð hans haldið áfram að fylgja honum og nafn hans tengist enn einu umdeildasta máli í enskri knattspyrnusögu á síðari árum.
Heimildarmenn enskra blaða segja að fjölskyldan hafi það gott, Johnson hafi sparað peningana á ferli sínum og að þau hafi það gott. Johnson sé duglegur að sinna konu og börnum en parið eignaðist sitt annað barn skömmu eftir að hann losnaði úr fangelsi.