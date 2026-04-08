Segist hafa náð meiri árangri í lífinu eftir að hann lagði skóna á hilluna

Franski knattspyrnumaðurinn Patrice Evra telur sig í dag vera farsælli en hann var á ferlinum sjálfum, þrátt fyrir glæsilegan árangur með Manchester United.
Evra, sem er 44 ára, átti átta afar sigursæl ár á Old Trafford þar sem hann vann fimm enska meistaratitla og Meistaradeild Evrópu árið 2008. Hann yfirgaf félagið árið 2014 og lék síðar með Juventus, Marseille og West Ham United áður en hann lagði skóna á hilluna. Á Ítalíu bætti hann við tveimur deildartitlum og tveimur bikarmeistaratitlum.
Í viðtali við Front Office Sports segir Evra að lífið eftir ferilinn hafi farið fram úr öllum væntingum.
„Eftir að ég hætti hef ég verið enn farsælli. Mig langaði að hjálpa fólki og fann réttu samstarfsaðilana til þess,“ sagði Evra og vísaði þar til Pro Athlete Community (PAC), sem aðstoðar atvinnuíþróttafólk meðal annars í lagalegum málum.
Evra hefur haslað sér völl sem frumkvöðull og rekur nú fleiri en fimm fyrirtæki í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Hann segir að slíkt hefði hann aldrei getað ímyndað sér sem barn.
„Þetta snýst ekki lengur bara um íþróttina heldur tengslin sem við getum skapað og hvernig við getum hjálpað öðrum,“ bætti hann við.
Evra hefur einnig byggt upp vörumerkið I Love This Game og er meðstofnandi nokkurra stafræna vettvanga, auk þess að hafa fjárfest í drykkjar- og íþróttafyrirtækjum.